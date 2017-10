El hermoso gesto de enfermera con una paciente terminal antes de morir

Con una sonrisa en su cara y emocionada hasta las lágrimas reaccionó Margaret Smith cuando una enfermera le comenzó a cantar su canción favorita.

Smith, de 63 años, estaba hospitalizada por un cáncer hepático y esperaba un trasplante de hígado. Sin embargo, los médicos le informaron que su estado de salud era muy grave, por lo que no podría soportar la cirugía.

Después de todas esas malas noticias, una de las enfermeras con las que más se había encariñado le quiso dar una emotiva sorpresa. Mientras cantaba "Dancing In The Sky" de Dani and Lizzy, la enfermera apenas podía contener las lágrimas.

"Se sentía como si no fuera una paciente. Quería que supiera que era amada incluso si su familia no podía estar junto a ella", declaró la joven enfermera al canal de Tennessee News Channel 5.

Pero el hermoso gesto no fue algo aislado, pues todos los días que estuvo hospitalizada le entonó diferentes canciones para levantar su ánimo.

Smith fue dada de alta del hospital y trasladada a un hogar de ancianos, donde falleció este miércoles.

Su hija Megan subió a Facebook el emotivo video en que la enfermera canta para su madre y las imágenes ya han sido reproducidas más de 3 millones de veces.

"Esta enfermera se sentó con mi madre durante horas. Las palabras no pueden describir el aprecio y el amor que sentimos por la enfermera Olivia, a quien mamá llamaba a su ángel", escribió la hija de la mujer.