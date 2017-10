Empresa inglesa busca vendedores con muy buen sueldo para Dubai

¿Tienes una personalidad asombrosa, capacidad de vender y hablas inglés? Una empresa inmobiliaria busca trabajadores que quieran irse a vivir a Dubai, donde deben vender propiedades.

Con un sueldo de hasta 200 mil libras al año (casi 170 millones de pesos chilenos), la agencia inmobiliaria inglesa Allsopp & Allsopp busca nuevos agentes para mudarse y trabajar a esa millonaria ciudad.

Según detalla el periódico Coventry Telegraph, los interesados no requieren estudios formales ni calificaciones especiales. Lo que sí se necesita son, al menos, dos años de experiencia en el sector inmobiliario y ser independiente.

Las personas independientes, que se interesen en el trabajo, deben enviar su currículum a careers@allsoppandallsopp.com.

