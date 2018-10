"En el hospital de mierda nunca atienden": La carta de un médico tras salvar la vida de un niño

"En el hospital de mierda nunca atienden": Con esa frase irónica un joven médico defendió el trabajo de los profesionales de salud a través de una carta de descargo en Facebook.

Horas antes, el doctor Sebastián Arman y el equipo de Urgencias salvaron la vida de un niño de un año y medio que se ahogó en la piscina de su casa en la ciudad de San Vicente, en Buenos Aires, Argentina.

El menor llegó muerto al hospital: "Se ahogó, no respira, está helado, empapado, esta azul, no reacciona, no llora, no grita, no ríe y no habla", relató el doctor, que a su vez debía lidiar con gritos y reclamos de las personas que estaban en la sala de espera.

Después de varios intentos lograron reanimar al niño: "¡Volvió!, pero no solo, sino de la mano, de dos personas a las que admiro. Como siempre les dije, son 'Los ángeles de la guardia'".

"En la ventanilla siguen los gritos y los insultos hacía los chicos de admisión, esa gente no entiende lo que acaba de pasar. No les importa, estamos para servirles y atender, su dolor de garganta, que es lo más importante de este mundo. Es una guardia, para urgencias, cómo la que acaba de pasar. Pero ellos llevan horas esperando y en el hospital de 'Mierda', nunca atienden", agregó Arman.

El médico explicó que "si quieres un certificado, una receta, antibióticos por una faringitis de hace dos semanas, tu diarrea, etc., etc., vas a tener que esperar, lo que sea necesario. Ahora si realmente lo necesitas, si está corriendo peligro tu vida, vas a pasar antes que nadie, para eso es la guardia".

Su publicación se volvió viral: fue compartida más de 15 mil veces.

Esta es la carta completa:

"Las pediatras, están con una Urgencia"... "Siempre lo mismo, en este hospital de Mierda!"

Siendo las 12:30, al hospital de "Mierda", llega un nene de 1 año y 4 meses, MUERTO, sin vida, después de estar media hora en el agua, se ahogó, no respira, está helado, empapado, esta azul, no reacciona, no llora, no grita, no ríe y no habla. Está en silencio, con su mirada apagada, sin brillo, con las pupilas dilatadas, que no cambian con la luz. Lamentablemente, se fue...

Pero nuevamente, cómo hace unas semanas atrás, las pediatras, que según dicen: "nunca atienden", llegan y comienzan a luchar con la muerte, tratando de arrancarle a ese chiquito, que se está llevando en brazos. Siempre respaldadas, por excelentes enfermeros y profesionales, que ante estas situaciones se abocan al paciente, quedándose de más, fuera de horario, ayudándonos entre todos. Siendo un equipo, de profesionales, pero sobretodo humano (David Landa, Monica Galeano, Griselda Bernachea Vanina Rocío Apaza Dr. Roque Matta, Dr. Daniel Ascaini)

El tiempo pasa, la pelea es dura, pero no se rinden fácil, se le hace RCP, se lo intuba, se le pasa medicación intravenosa, se rota, se lucha...

De a poco, el nene vuelve, muy lento, vuelve a la luz, a la fuerza.

El corazón despierta, late sólo, y cada latido es un alivio. ¡¡¡Volvió!!!, pero no solo, sino de la mano, de dos personas a las que admiro. Como siempre les dije, son: "Los ángeles de la guardia".

En la ventanilla siguen los gritos y los insultos hacía los chicos de admisión (Marcos Frutos, Yami Dominguez), esa gente no entiende, lo que acaba de pasar. No les importa, estamos para servirles y atender, su dolor de garganta, que es lo más importante de este mundo. Es una guardia, para urgencias, como la que acaba de pasar. Pero ellos llevan horas esperando y en el hospital de "Mierda", nunca atienden.

Llega un ridículo con un celular filmando la puerta y hablando estupideces, lo hacemos pasar y le mostramos el nene, se queda pálido y se calla la boca (al menos por un rato).

El chico sale derivado, a las 19:15hs con pronóstico reservado, Dios dirá, ya 2 de sus ángeles, hicieron su trabajo.

Quizás deberían ver que detrás de esa puerta, que están pateando, estamos haciendo lo que tenemos que hacer.

Si quieres un certificado, una receta, antibióticos por una faringitis de hace dos semanas, tu diarrea, etc., etc., vas a tener que esperar, lo que sea necesario. Ahora si realmente lo necesitas, si está corriendo peligro tu vida, vas a pasar antes que nadie, para eso es la guardia.

Mientras tanto, paga la cooperadora así no te quejas de la infraestructura, paga tus impuestos, no faltes a los turnos, colabora haciendo cursos de RCP, cuida a tus hijos, cuídate tú, etc. Ayuda, sirve...

En el hospital de "Mierda" te van a atender.... Las pediatras, mastican la bronca, se sacan los guantes, se acomodan el pelo, toman algo y salen a llamar a sus pacientitos. Ahora van a ver a tu nene con la tos de 1 semana, al que se lastimó por tus descuidos, etc. Luego de estar 7 hs en el Shock Room, te van a atender. Así que tranquilo, maleducado e irrespetuoso, que ya vas a entrar. Ahora vas vos.

Estas palabras son para darles mi cariño y respeto eterno, ¡a ambas! ¡Las admiro!

En nombre de la comunidad: ¡Gracias, por tanto! ¡Perdón por tan poco!