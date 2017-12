Ex sacerdote perdió todo su dinero luego de fugaz matrimonio con un joven modelo

Philip Clements, un ex sacerdote británico de 79 años, perdió casi todo su dinero y no tiene dónde vivir después de separarse de su esposo, un modelo rumano 55 años menor, según lo consignado por Kent Online.

Clements conoció a Florin Marin, un modelo de 24 años, a través de un sitio web de citas y al poco tiempo decidieron contraer matrimonio.

Pero la historia no tuvo un final feliz, pues solo unos meses después de casarse, Clements vendió su hogar en Inglaterra y le compró un lujoso departamento en Rumania a Marin, quien días después terminó la relación.

El vicario en retiro debió volver a su país en soledad y está alojando en las casas de amigos.

Según su relato, todo iba viento en popa para la pareja hasta que empezaron a tener problemas de convivencia: Clements se sentía solo en un país donde no conocía el idioma ni a muchas personas, mientras Marin salía constantemente a fiestas que "no eran para gente vieja".

"Solíamos ir al cine y de compras. Él me hacía reír mucho... Pero tuvimos un desacuerdo", señaló Clements a Daily Mail.

Asimismo, explicó por qué compró el departamento a nombre de Marin: "Cuando las cosas iban bien, quería que él tuviera seguridad cuando yo muera. El próximo año cumplo 80... No sabía que íbamos a terminar tan pronto".

De todas formas, según Clements las cosas se han arreglado en parte para la pareja. En estas últimas semanas han intercambiado mensajes y llamadas de teléfono.

"No lo está haciendo por el dinero, porque no me queda mucho. Yo no quiero un divorcio y él me asegura que no quiere estar con nadie más", sentenció.