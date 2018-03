Habló joven que sobrevivió ataque con espada samurái de su novia

Alex Lovell, un joven que fue brutalmente atacado por su novia con una espada samurái en medio de un ataque de celos, se refirió a lo sucedido y a cómo logró sobrevivir.

"Estoy vivo y no podría estar más orgulloso de mí mismo por ganarle la batalla a la muerte", dijo el joven de 29 años a The Columbian.

Su polola, Emily Javier, descubrió que Lovell tenía instalada la aplicación de citas Tinder en su teléfono. Asimismo, se puso celosa porque creyó haber visto arañazos en su espalda y cabellos de otra mujer en su bañera.

La mujer compró una espada samurái y cuando él fue a dormir lo atacó, cortándole al menos tres dedos de una mano y parte de sus extremidades. Cuando fue arrestada, Javier dijo que su novio pasaba todo el día jugando videojuegos y no estaba con ella.

El joven, que se dedicaba profesionalmente a jugar videojuegos, dijo además que tenía instalado Tinder antes de conocer a su novia y que no lo usaba.

"Apenas tenía tiempo para estar con ella, y mucho menos para alguien más", dijo Lovell, agregando que "no vi venir el ataque, pero tiene sentido que ocurriera. Obviamente no quería que nadie más me tuviera, así que... espada samurái".

Cómo sobrevivió

Según su relato, en el momento del ataque despertó cuando la mujer lo golpeó en la cabeza con la espada. Allí usó sus extremidades para defenderse de los cortes que le lanzaba.

"Le dije que la amaba y que me estaba matando, que debía llamar a la policía o iba a morir", aseguró.

"Fui capaz de sobrevivir a través del wing chun", dijo a Buzzfeed, destacando que desde pequeño entrenó esta arte marcial.

Sobre su proceso de recuperación afirmó: "Debería volver a caminar en seis meses, pero va a tomar trabajo duro y dedicación volver a aprender cómo usar mis manos y piernas".

#ICYMI: Victim: Samurai sword attack ‘woke the dragon’ — In first interview with media, Camas' Alex Lovell details alleged attempted murder; the suspect, his gf Emily Javier, pleads not guilty in #ClarkWa court https://t.co/IBZAtiORz8 @ArianeKunze (Photo courtesy of Lovell) pic.twitter.com/O2fj5NtZW6