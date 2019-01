Habló niño que enterró al Chimuelo y se viralizó: "Era especial"

Renato se llama el niño más popular de Chile en estos momentos. Es de San Javier, región del Maule, pero se hizo conocido gracias a las redes sociales por el tragicómico entierro de Chimuelo, su catita.

Su fama trascendió nuestras fronteras y es popular en otros países, como Ecuador. El menor contó que el impacto ha sido alto, a menos de 24 horas de viralizarse su video en Facebook y Twitter.

El joven, de 13 años, habló con FM Tiempo sobre el hecho. "Fue todo muy improvisado. Fuimos a enterrar al pájaro que había fallecido. Y de repente mi hermano empezó a grabar y empecé a hablar de la nada", comentó Renato.

"A Chimuelo lo encontramos en una tienda de mascotas. Era muy chiquito y yo vi que le pegaban las otras catitas. Cuando lo decidimos comprar me di cuenta que era especial, tenía una deformidad genética, y las alitas no le crecieron nunca. No podía volar", agregó.

Sobre su perrita, que se roba la película y a Chimuelo, Renato afirma que está bien y "se llama Cleo. La adoptamos hace poco, de un amigo de mi papá que la estaba regalando, porque necesitaba más espacio para vivir".

El momento que lo inmortalizó: