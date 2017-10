Hombre se suicidó durante transmisión en vivo porque su hija no le pidió permiso para casarse

Una drástica decisión tomó el turco Ayhan Uzun luego de enterarse que su hija se casaría: transmitir en vivo a través de Facebook el momento en que se quitaría la vida.

El hombre de 54 años realizó un breve discurso en el que expuso todas sus razones para cometer suicidio y compartirlo con toda la internet.

Según su relato, se enteró a través de una llamada telefónica del compromiso de su hija, quien lo invitó al matrimonio sin pedir previamente su aprobación.

"En el día más feliz de mi hija (cuando se comprometió), me llama y me dice 'padre, ven a pasarlo bien con nosotros'", señaló.

Mientras el hombre realizaba la transmisión, amigos y familiares le enviaban mensajes para cambiar su opinión, junto con emojis con caras tristes y de asombro. Pero eso no desvió su atención:

"Nadie preguntó por mí. Nadie me trató como un hombre. Mi suegro tomó mi lugar y sin tener derecho aprobó la boda de mi hija", argumentó.

Pero luego vinieron sus palabras más duras: "Algunos dirán que esto es un show, pero lo cierto es que no le deseo a nadie pasar por lo que estoy viviendo ahora. Estoy transmitiendo en vivo esta noche, y es mi deseo, no quiero que los que me pusieron en esta posición atiendan a mi funeral".

"Adiós, me voy, cuídense bien", fueron sus últimas palabras antes de tomar una pistola y dispararse en la cabeza.