Joven se desplazó por las escaleras mecánicas y terminó mal

Este 21 de diciembre, el inglés James Gower compartió en su cuenta de Twitter uno de los videos del año, el que ya superó los nueve millones de reproducciones y sumando.

El hecho ocurrió en el metro de Londres, donde un joven de aspecto y ropa deportiva se tiró por las escaleras mecánicas del metro de la capital inglesa con dolorosas consecuencias.

El chico de rojo no estaba en condiciones normales y terminó con lesiones y unos rasguños. El video dura apenas seis segundos, pero se viralizó por su efecto hipnótico sobre las personas.

Este es el momento, que ya supera los 220 mil retuiteos y los 410 mil Me Gusta:

Top night last night, but this has to be the highlight 😂😂😂 pic.twitter.com/yMqDvOoVML