La emotiva carta de un niño de 7 años a Bachelet

Julián es un niño chileno que quería escribirle una carta a Donald Trump, presidente de EE.UU. Su mamá Antonia lo convenció que era mejor mandarle una misiva a Michelle Bachelet.

El menor accedió y le escribió una sentida carta preguntando por la desigualdad.

"Hola estimada presidenta: espero que esté muy bien. Me llamo Julián y tengo 7 años. Me gustaría contarle que me gusta mucho mi país porque tiene hermosos paisajes, tiene animales variados y la Estación Central es bonita. Lo que no me gusta de mi país: que exista gente pobre y millonaria; la contaminación. Me gustaría que estas cosas cambiaran para que Chile sea un país mejor"

Sobre la respuesta de La Moneda, la mamá explicó que "es una carta muy bonita; le cuentan las medidas tomadas y por tomar para solucionar sus penas con Chile en dos páginas especialmente dirigidas a él".

Esta es la carta: