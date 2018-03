La insólita excusa de un condenado: "No violé a mi suegra, me equivoqué de habitación"

Un hombre fue condenado a nueve años de prisión en España por el abuso sexual de su suegra, una mujer de 88 años con un avanzado Alzheimer y enfermedades que la hacen completamente dependiente de terceros.

El sujeto identificado como Manuel F. O. A. negó los hechos durante su juicio y entregó una insólita explicación.

El día en que ocurrió el abuso (determinado así por la justicia en tanto no conllevó violencia) el hombre había asistido a una celebración familiar y bebió una gran cantidad de alcohol.

"De lo que me acusan es falso. No violé a mi suegra, todo fue un error puesto que me equivoqué de habitación al haber bebido demasiado", testificó, según Canarias 7.

Agregó que "estaba borracho y en vez de meterme en mi habitación, entré en la de mi suegra por equivocación. Estaba todo oscuro y cuando bajé la manta y me fui a meter en la cama, mi suegra gritó y en ese momento me di cuenta de la equivocación y salí de inmediato".

En tribunales, su esposa relató lo que vio con clara incomodidad, y detrás de un biombo. "Escuché ruidos y me fui a su habitación. Al llegar, vi un bulto encima de mi madre y por eso chillé. En ese momento lo vi en estado de erección, intentando subirse los calzoncillos y el pantalón como un loco", dijo.

Pero el hombre la negó: "No es cierto que mi esposa me sorprendiera erecto encima de mi suegra".

Según medios locales, los tribunales consideraron que sus palabras eran "poco creíbles" y había pruebas suficientes para condenarlo, pues encontraron restos de su ADN en la anciana. Ante ello, el sujeto justificó que "la bañaba y limpiaba todos los días, pudo ser por ese motivo".

No obstante, los magistrados expusieron que era muy difícil que se confundiera, pues la pieza de su suegra está ordenada de forma distinta a la suya y la cama tenía unas barras de fierro, que él debió mover para ingresar.

De igual modo, encontraron a la anciana desnuda desde la cintura hacia abajo, por lo que él le quitó los pañales con los que dormía y su ajustado pantalón. Debido a su deteriorado estado de salud, la mujer no pudo resistirse ante el abuso.