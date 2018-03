Madre confesó que mató a su hijo de tres años y lo tiró al río

El macabro crimen de un niño de tres años conmociona a la provincia de Jujuy, Argentina. Su madre había denunciado la desaparición del niño, pero horas más tarde reconoció ante la policía que fue ella quien lo mató y que tiró su cuerpo a un río.

La mujer de 26 años dijo inicialmente que el menor había soltado su mano en una plaza y, mientras ella se distrajo por una llamada telefónica, lo perdió de vista, según informaron medios locales.

La familia del niño había organizado una intensa búsqueda junto a autoridades policiales, pero no dio frutos. Inconsistencias y dudas en el relato de la madre llevaron a sospechas por parte de los investigadores.

Horas más tarde, su madre confesó e indicó el lugar donde arrojó el cuerpo del pequeño, que fue encontrado en el río Zapla, que cruza la ciudad de Palpalá.

La mujer quedó a disposición de la justicia mientras se intenta descubrir los motivos que la llevaron a cometer tal crimen.

En declaraciones a Radio Vos, la tía del menor fallecido recordó los minutos previos a la desaparición: "Ella dijo que se iban a la feria, salió de la casa el lunes como a las 19:30 y lo dejó al hijo más grande (de 8 años). A las 22:00 me llama mi papá diciendo que la vaya a verla porque había perdido al nene en la plaza. Fuimos y buscamos toda la noche, no lo encontrábamos. Ella no quería hablar con nadie".

"Ella estaba mal últimamente, se había separado, la habían echado de la casa de la suegra donde vivía y se mudó a la casa de mis padres donde yo también vivo. Ella no tenía plata, yo la ayudaba, yo cocinaba. Estaban en la misma casa donde vivía yo", agregó.