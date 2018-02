Mujer que sacó licencia de conducir a los 84 años cayó por un barranco

Trini Cebrián, una española de 84 años, hizo noticia hace unos días pues le entregaron licencia de conducir pese a su avanzada edad. Pero su historia tuvo un violento vuelco, pues la anciana protagonizó un accidente y cayó a un barranco en Valencia.

La mujer fue rescatada por Bomberos y resultó solo con heridas leves, según informó El País.

En conversación con el periódico, Cebrián aseguró que continuará conduciendo. "No ha sido nada. Me ha cortado el paso un coche y me he salido (…) Claro que voy a seguir conduciendo, si hace falta, me compraré otro (auto)", declaró.

La anciana sacó el carné en diciembre pasado tras aprobar sin ninguna falla el examen teórico. Su motivación fue la muerte de su marido en 2016, quien usualmente la llevaba a los lugares que quería ir.

Ante ello, las autoridades le dieron permiso para utilizar únicamente un auto compacto, que usaba para viajes cortos como ir a la iglesia, a ver a sus amigas o ir al médico.

Su profesor de manejo defendió la versión que entregó ante las autoridades, respaldando que la culpa fue de otro y remarcando que el vehículo simplemente se deslizó por el barranco, ubicado al lado de una carretera.