Renato Barrera Peric, niño de 13 años que cobró súbita fama gracias al video en el que aparece enterrando a su pajarito, "Chimuelo", contó a Cooperativa las circunstancias en las que se produjo el suceso, a esta altura conocido por todo Chile. Oriundo de San Javier, en la Región del Maule, Renato explicó que siempre ha amado a los animales y que a esta catita la bautizó de ese modo -inspirado en el cine- debido a "no podía volar". Reconoció que se puso nervioso cuando el perro de la casa se lo echó a la boca, "porque si se lo tragaba no tenía nada que hacer", pero apeló a una técnica especial para liberar al cadáver sin hacer daño al can: "El perro está ahí, está bien", aseguró el chiquillo, que es sobrino del "Loco" Peric.

