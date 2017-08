Niño de 10 años corrigió un error en el Museo de Historia Natural de Londres

Un menor de 10 años notó un error que afectaba a una exposición de dinosaurios en el prestigioso Museo de Historia Natural de Londres, que tuvo que corregir un dato y felicitó al niño-

El pequeño Charlie Edwards estaba con su familia, disfrutando de su cumpleaños, cuando notó la equivocación. La silueta de lo que debía representar a un Oviraptor, un pequeño carnívoro con un pico similar al de un loro, era de otro dinosaurio.

Los empleados del museo se equivocaron y le pusieron Oviraptor a la silueta de un protoceratops, un herbívoro del tamaño aproximado de una oveja. Al percatarse del error Charlie lo comentó frente a sus padres, que inicialmente no le creyeron.

Según cuenta The Telegraph, los padres le mandaron un mail al museo para ver si Charlie tenía razón o no. La madre del pequeño, Jade, estuvo encantada de recibir la respuesta del Museo y ver que el instinto de Charlie no había fallado.

Jade aseguró que está muy orgullosa de su hijo diagnosticado con síndrome de Asperger: "Tiende a encontrar un tema que le encanta e intenta aprender mucho sobre este, así que ha sido muy reconfortante ver que todo lo que ha aprendido".

El museo le agradeció la corrección con una carta.