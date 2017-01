¿Qué es lo que más abandonan los pasajeros en Easy Taxi?

La aplicación de taxis Easy Taxi realizó un listado de las cosas que más abandonan los pasajeros al interior de los vehículos, donde además destacan llamativas cosas como biblias y juguetes sexuales.

Uno de los choferes, Felipe Costa, relató que "se subieron dos mujeres de unos 25 años en un mall del sector oriente. Iban algo apuradas. Terminó el viaje y se despidieron rápidamente. Esa fue mi último servicio del día. Al llegar a mi casa, como siempre, limpié el auto. Ahí fue cuando me encontré con un extraño objeto: era un látigo de cuero. Lo más curioso fue que, como se quedaron con mi número de teléfono, una de ellas me envió un mensaje para recuperarlo. Espero que lo disfrute mucho pues se lo devolví al día siguiente".

La biblia, en tanto, pertenecía a Franklin Richards, un misionero que llegó hace cuatro meses desde California y esta se la había regalado su madre. "No sabía dónde se me había perdido. Traté de recodar dónde la había dejado, pero me llamó el conductor, ya que tenía mi nombre en la primera página. Quizás no tiene mucho valor monetario, pero sí sentimental".

El ranking de los objetos encontrados lo encabezan las prendas de vestir como chaquetas o polerones, en época de invierno. En segundo lugar, objetos personales como billeteras o teléfonos.

En tercer lugar, vienen los lentes de sol; y, por último, artículos de trabajo como carpetas, agendas o documentos sueltos.