Sujeto se subió con más de 1.000 cigarros de marihuana a auto policial por error

Un sujeto terminó preso por despistado y poco inteligente en Dinamarca. Resulta que llevaba unos 1.000 cigarrillos de marihuana y se subió a un auto de la policía pensando que era un taxi.

El proveedor estaba en Christiania, un barrio de Copenhague, que se declara "anarquista" y tiene un gobierno parcialmente independiente. La historia fue tan curiosa que llamó la atención de las autoridades, que contaron el caso en Twitter.

"Anoche un traficante de cannabis de Christiania que quería llegar rápidamente a casa se subió a un taxi. Recibió una gran sorpresa cuando se dio cuenta de que en realidad era un vehículo de la policía", declaró la policía de Copenhague.

"Los policías estaban contentos de verlo, ya que cargaba alrededor de 1.000 pitos", agregaron las autoridades, según informa The Independent. En un momento se pensó que el hombre sólo sería multado, pero se aclaró que puede ir a prisión.

La declaración policial:

I går nat ville en hashhandler fra Christiania hurtigt hjem og han satte sig i en taxa. Overraskelsen var stor, da han opdagede, at det var en politibil han var steget ind i. Betjentene var glade for at se ham, da han havde ca. 1.000 joints på sig. Han slap med en bøde #politidk