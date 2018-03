Microsoft le regalará un computador a profesor que enseña Word en una pizarra

No hay nada que detenga a un profesor con una clara vocación. Ni siquiera la falta de un computador para un profesor que enseña cómo funciona Word. Ese es el ejemplo que da Owura Kwadwo y que se viralizó.

El maestro de Ghana fue elogiado en las redes sociales tras conocerse una serie de fotos donde se ve enseñando a sus alumnos a usar Word utilizando una tiza y un pizarrón.

Owura es profesor de tecnología de la información y la comunicación, y publicó una foto suya en su Facebook la que se viralizó. "Enseñar ICT en la escuela de Ghana es muy gracioso", escribió en la publicación.

El docente, de 33 años, afirmó que "no es la primera vez que lo dibujo. Lo he estado haciendo cada vez que estoy en el aula… Me gusta publicar fotos en Facebook, así que sentí ganas de compartirlo", dijo.

Este caso llegó a oídos de Microsoft, empresa creadora de Word, que anunció en su cuenta de Twitter que equipará a Owura Kwadwo con un computador y acceso a un programa de partners.

Este es el profesor:

El regalo prometido por Microsoft:

Supporting teachers to enable digital transformation in education is at the core of what we do. We will equip Owura Kwadwo with a device from one of our partners, and access to our MCE program & free professional development resources on https://t.co/dJ6loRUOdg