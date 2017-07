Apple confirmó sin querer una nueva característica del iPhone 8

El código que usará el parlante HomePod, revelado la semana pasada por Apple para los desarrolladores, confirmó una característica del iPhone 8: el reconocimiento facial para el desbloqueo del dispositivo.

Un desarrollador de la firma irlandesa Patreon dio a conocer a través de Twitter que el firmware del HomePod revela la existencia de una tecnología infrarroja en el iPhone 8, que permitirá desbloquear el teléfono con tu cara.

Esta ha sido una de las características más rumoreadas del iPhone 8, un modelo que llegaría junto al iPhone 7s y 7s Plus. Según el sitio 9to5Mac, el código revela el nivel de seguridad y el control de acceso que presentaría el dispositivo.

El código también reveló el diseño del iPhone 8, que sería como sugieren los rumores, sin bordes. Una imagen muestra el boceto del equipo y lo representa sin el botón de Inicio delantero, aunque eso es más complicado de confirmar.

Sin embargo, la imagen muestra cómo el "todo pantalla" sería interrumpida por una zona para la cámara y los sensores frontales. Apple no ha confirmado ningún detalle y tampoco se sabe cuándo se lanzará.

Estas son las pruebas:

Me too. New bezel-less form factor as well pic.twitter.com/Y0RrSOk2OO