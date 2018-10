Huawei troleó a Apple y Samsung: "Nunca ralentizamos nuestro teléfonos"

Huawei troleó a Apple y Samsung por lo que fue uno de los temas tecnológicos de la semana: Italia multó por primera vez en la historia a ambas empresas por obsolescencia programada en sus teléfonos.

El país europeo encontró que las empresas eran culpables de poner más lentos de forma deliberada a los iPhone 6 y los Samsung Galaxy Note 4, respectivamente, para forzar a los clientes a comprar la nuevas versiones.

La compañía estadounidense deberá pagar 10 millones de euros, mientras que la coreana la mitad. Es muy poco para sus ingresos, pero puede marcar un importante precedente.

En la cuenta de la empresa china, aparece una frase: "Nace rápido, se mantiene rápido". En la descripción afirman que "nosotros nunca ralentizaríamos nuestros teléfonos ni forzaríamos una actualización".

En los últimos años, el gigante chino salió a comerse al mundo: ya le quitó el segundo puesto a Apple en número de ventas globales y quiere desbancar a Samsung en un plazo no muy lejano.

We would never slow our phones down to force an upgrade. We're proud our new #HuaweiMate20Pro is #BornFastStaysFast - just like every other phone in our range. #NeverSlowDown Learn more now > https://t.co/Fn1ADt5VBW pic.twitter.com/AJihfosqAM