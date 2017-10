Ingeniero de Apple fue despedido luego que su hija mostrara el nuevo Iphone X

Un trabajador de Apple fue despedido esta semana luego que su hija publicara un video mostrando las características del nuevo Iphone X, mientras ambos daban un paseo y comían dentro de la compañía.

En el clip, Brooke Amelia Peterson detalló las nuevas especificaciones que tiene el teléfono, como el tamaño de su pantalla y la alta calidad con la que cuenta la cámara integrada. A raíz de esto, la publicación se volvió viral al cabo de unas horas.

"Mi padre es el mejor padre que cualquier hija podría pedir. Es la persona más honesta, más cariñosa, más sincera, podría seguir y seguir, más genuino ser humano", comentó la joven en otro video, donde explica las consecuencias que tuvo su "inocente" acto.

Petersón también señaló que "no sabía que eso significa una violación" a las políticas de la marca y que "al fin y al cabo, cuando trabajas para Apple, no importa lo bueno que seas, si rompes una regla, simplemente no tienen tolerancia, tenían que hacer lo que tenían que hacer".



Pese a lo ocurrido, la estadounidense confesó no sentirse "enojada" y aseguró que seguirá comprando productos de la firma.