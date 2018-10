Clásicos de "Resident Evil" llegan a Nintendo Switch

Tres clásicos títulos de la saga "Resident Evil" se estrenarán en Nintendo Switch en 2019, según informó la compañía Capcom.

"Resident Evil", "Resident Evil Zero" y "Resident Evil 4" son los videojuegos que escogió la desarrolladora para la consola híbrida que recibirá los primeros remakes de la franquicia.

Si bien Capcom informó el año de estreno, no detallaron si será mediante un pack que incluya a los tres juegos o si se venderán de manera individual.

El original "Resident Evil" dio inicio a la saga en 1996 de la mano de una estética horrirífica y un novedoso gameplay. En 2002, "Resident Evil Zero" agregó más condimentos a la historia con una sólida precuela.

En tanto, en 2005 la franquicia marcó un antes y un después en la industria con la salida de "Resident Evil 4", un título que modificó el modo clásico por un shooter en tercera persona que inspiraría a una serie de videojuegos posteriores.

Capcom is bringing multiple fan favorites to Nintendo Switch! Resident Evil, Resident Evil 0, and Resident Evil 4 will each be launching on Nintendo Switch in 2019! We'll have more info soon!