Festigame celebra sexta edición con videojuegos nacionales e internacionales

El festival de videojuegos Festigame, el evento gamer más grande de Chile, celebra este fin de semana su sexta edición con el estreno de videojuegos nacionales e internacionales y la muestra de nuevas tendencias, stands, actividades, invitados, zonas de juego libre y competencias.

El experto Pablo Ortuzar, académico de la carrera de Diseño de Juegos Digitales de la Universidad Andrés Bello, señaló el pasado viernes en declaraciones a Efe que una de las novedades más destacadas de esta edición va a ser la muestra del videojuego "Omen of Sorrow", desarrollado por el estudio chileno AOne Games.

"Es un juego que lo llevan trabajando hace un rato y ha tenido muy buena prensa, es un juego de peleas que está orientado a un público competitivo y que me parece muy interesante también verlo porque es nacional", indicó.

Las últimas tendencias, lanzamientos y avances de videojuegos serán un año más los protagonistas de Festigame, que se vuelve a celebrar en el Espacio Riesco de Santiago, y en el que destaca también el videojuego "Detroit: Become Human", desarrollado por Quantic Dream para PlayStation 4, la consola de sobremesa de Sony.

"El juego es particular, trata de explorarlo como una narración interactiva pero muy compleja, casi como si fuera una película interactiva, con un nivel de producción bien impresionante", destacó Ortuzar.

Sony también presentará el PlayStation VR, su apuesta para la realidad virtual. "Esta es la primera apuesta real de una empresa de consolas de juegos de video y, al menos en términos de venta, le ha ido bastante bien, además, va a ser la primera vez que lo vamos a poder ver oficialmente acá en Chile", precisó Pablo Ortuzar.

En Festigame también habrá adelantos de los videojuegos FIFA 18, Just Dance 18, Assassin's Creed Origins, Middle Earth: Shadow of War, LEGO Marvel Super Heroes 2, Marvel vs. Capcom Infinite o Call of Duty: WWII.

Además de videojuegos, este año el festival trae a cuatro personalidades extranjeras, que contarán con al menos una conferencia de prensa, presentaciones en el escenario y firma de autógrafos.

Los invitados son Ed Boon, co-creador de Mortal Kombat y Jéssica Ángeles, que dobló la primera voz en español a la Princesa Zelda para el título The Legend of Zelda: Breath of the Wild, así como de Katniss Everdeen, protagonista de la saga Los juegos del hambre y Jyn Erso, de Rogue One: Una historia de Star Wars.

Finalmente, también asistirán las voces oficiales de FIFA desde FIFA 13, Fernando Palomo y Mario Kempes, quienes, además de compartir con sus aficionados, relatarán la final del torneo de FIFA que se realizará en el evento.

Festigame también contará con varios torneos y finales, que se celebrarán en el Game Show Arena, donde se verán las fases finales de Overwatch, Heroes of the Storm, FIFA 17 e Injustice 2. Asimismo, habrá competencia de cosplay, dividida en tres categorías: Gamer, Equipos y Cultura Pop , así como competencias de exhibición con el Cosplay Diario y Cosplay Kids y torneos de Just Dance y Tekken 7.

FestiGame es un festival de videojuegos, cultura gamer y entretención familiar, que se celebra en Santiago desde el año 2012 y que ha sido catalogado como el evento gamer más grande de Chile y uno de los más importantes de Latinoamérica, realizando versiones tanto en Chile como en Colombia.