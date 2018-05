Nintendo anunció el regreso del NES Classic a las tiendas

La compañía Nintendo anunció el regreso de su consola NES Classic Edition a las tiendas, tras una exitosa venta limitada en 2016.

Más de 2.3 millones de unidades se vendieron alrededor del mundo, agotando rápidamente el stock de la máquina y transformándola en un suceso comercial.

Es por eso que la japonesa confirmó que volverán a fabricar esta consola inspirada en la antigua NES y su catálogo de juegos.

La nueva versión de NES Classic Edition será idéntica a la original y contará con los mismos 30 títulos, entre los que destacan los dos primeros "The Legend of Zelda", los tres primeros "Super Mario Bros.", "Metroid", "Mega Man 2" y "Galaga", entre otros.

El éxito fue tal que, un año más tarde, Nintendo decidió lanzar un SNES Classic Edition, logrando repetir la euforia entre los jugadores.

Además, mantendrá su precio de $59.99 dólares (al menos en Estados Unidos).

La NES Classic Edition volverá a las tiendas el próximo 29 de junio.

#NESClassic Edition will return to stores on June 29! This system and the #SNESClassic Edition system are expected to be available through the end of the year. https://t.co/LclbG5m4ta pic.twitter.com/1PcXBI5qJC