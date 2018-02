Nintendo anunció la llegada de "Mario Kart" a equipos móviles

La compañía Nintendo anunció un nuevo título bautizado como "Mario Kart Tour", el primero de la franquicia de carreras para equipos móviles.

Según informó la japonesa, el videojuego está en fase de desarrollo y espera ser lanzado en marzo de 2019.

En marzo de 2016 Nintendo debutó en los smartphones con "Miitomo", su primer juego oficial para esta plataforma. La experiencia fue tan desfavorable que la compañía anunció el cierre de los servidores para mayo de este año.

Luego vino "Super Marion Run", el que pese a la gran expectación que causó, la críticia y los fans no quedaron tan contentos después de jugarlo.

La mejor experiencia de Nintendo en móviles llegó a inicios de 2017 con "Fire Emblem: Heroes", un videojuego que en sus primeros 10 meses logró recaudar más de US$240 millones.

La última franquicia en llegar a celulares fue "Animal Crossing: Pocket Camp", el cual ha contado con un éxito relativo.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z