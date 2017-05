Preparan juegos de "The Legend of Zelda" y "Pokemon" para celulares

Desde que anunciaron que se involucrarían de lleno en el mundo de los equipos móviles, Nintendo no ha parado de trabajar en diversos videojuegos para esas plataformas.

Según anunció The Wall Street Journal, la compañía japonesa planea llevar dos de sus franquicias más exitosas a los celulares: "The Legend of Zelda" y "Pokemon".

Por su parte, la saga protagonizada por "Link" debutará en los smartphones con un título del cual se desconocen mayores detalles, excepto que será desarrollado por Nintendo junto a DeNA.

En tanto "Pokemon" contará con un nuevo juego para celulares, esta vez de la mano de su popular juego de cartas intercambiables (TCG). Actualmente ya existe una versión online de TCG, pero solo está limitada a tablets y computadores de escritorio.

Además, Nintendo planea el lanzamiento de un juego móvil de "Animal Crossing", cuyo lanzamiento está confirmado para mitad de año.