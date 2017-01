Assange "estaría encantado" de viajar a EEUU si garantizan sus derechos

El portal de filtraciones WiliLeaks aseguró este miércoles que su fundador, Julian Assange, refugiado desde hace más de cuatro años en la embajada ecuatoriana en Londres, está dispuesto a ir a Estados Unidos si se garantizan sus derechos.

"Assange todavía estaría encantado de ir a Estados Unidos en caso de que todos sus derechos estén garantizados, a pesar de que la Casa Blanca dice ahora que (la medida hacia) Manning no es 'quid-quo-pro' (una cosa por la otra)", puntualizó hoy el portal.

La semana pasada, WikiLeaks había asegurado que el antiguo hacker australiano "aceptaría su extradición a Estados Unidos" si Obama "garantiza clemencia a Manning", lo que sucedió este martes.

