Comunicadora chilena buscó a paladín que la salvó de la delincuencia

La comunicadora chilena Estefanía Opazo, que hace "Familia Nuclear" con Lalo Ibeas, vivió un susto este martes por la delincuencia. Salía de su trabajo en la radio Injuv cuando un sujeto le robó el teléfono. Todo parecía perdido hasta que un joven la salvó.

En sus redes sociales compartió su historia e inició una campaña para ubicar a Yerko Zurich, quien iba pasando por el lugar, persiguió al malhechor y recuperó su smartphone. Yerko quedó con rasmillones en el brazo izquierdo.

"¡Se pasó! Estoy intentando conseguirme su número pero no me ha ido bien aún. Me asaltaron a la salida de mi programa de radio en InJuv. Y él salió persiguiendo al flaite hasta que lo tacleó y recuperó mi teléfono", contó a Cooperativa este martes.

Sobre el hecho, Opazo contó que "iba camino al Metro por la Panamericana, escuchando música con mi celular en el bolso. Este tipo me lo saca y se tropezó y le empecé a pegar con el bolso. Lo salí persiguiendo pero mi estado físico no es el mejor".

"Me puse gritar y un niño salió corriendo, hasta que lo botó y le sacó el celular del bolsillo. Se rompió el codo. Qué lata que pasen estas cosas. Después Yerko me acompañó al Metro, súper buena onda", agregó.

Sin embargo, su búsqueda tuvo un final inesperado este miércoles. "Lo encontré en Facebook y le dije que lo invitaba a cenar pero no me pescó jajajaja. Me dijo que ayudó sin esperar nada a cambio", dijo la generadora de contenidos a Cooperativa.

Los posteos:

Me acaban de asaltar y robar el teléfono y este joven salió corriendo hasta que alcanzó al flaite y recuperó mi teléfono, muchas gracias Yerko! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/GBUkmFoMLE — Estefi Opazo (@PowerTefi) 23 de octubre de 2018