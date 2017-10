El controversial emoji que enfrenta a Google, Apple y Facebook

Para muchas personas las diferencias en un emoji en distintas plataformas o marcas son casi imperceptibles. Sin embargo, hay otros que se toman el asunto con la mayor seriedad. Tal fue el caso de Thomas Baekdal, un escritor que se preguntó por qué el emoji de hamburguesa tiene el queso bajo la carne en Google y sobre la carne en Apple.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc — Thomas Baekdal (@baekdal) 28 de octubre de 2017

La diferencia en la posición de los ingredientes abrió un intenso debate: ¿cómo se debe preparar una hamburguesa con queso?

La publicación fue compartida más de 18 mil veces en Twitter y acumuló casi 40 mil Me Gusta.

Uno de los comentarios que más respaldo tuvo fue el de un usuario que aseguró que "obviamente, debe ser queso sobre la carne. Pero debe aislarse la lechuga del tomate. Así que los dos están mal".

Entre los más de 1.600 comentarios que generó la discusión también quiso comentar el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai.

"Dejaremos de lado todo lo que estamos haciendo y nos referiremos al tema este lunes. Si es que se ponen de acuerdo en la forma correcta de hacer esto", escribió.

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag — Sundar Pichai (@sundarpichai) 29 de octubre de 2017

El debate salpicó también a Facebook, pues un empleado de la firma aplaudió su emoji aunque criticó la versión de Messenger por ser "mezquinos con el sésamo".

"Esas son semillas de amapola. Pero el queso es excelente", respondió David Marcus, el jefe de la aplicación de mensajería de Facebook.

These are poppy seeds. But our cheese is excellent. — David Marcus (@davidmarcus) 29 de octubre de 2017

La discusión por el emoji de la hamburguesa incluso llegó a los noticiarios estadounidenses. Fox News incluso lo calificó como una crisis y aseguró que Google ya trabaja en cambiar la imagen.

LMAO Fox and Friends tackling the issues that really matter.



BAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/IfPO39hZvR — Erick Fernandez (@ErickFernandez) 30 de octubre de 2017

Pero el debate no solo quedó ahí, pues en medio de las disputas de los usuarios por los emojis de Apple, Google y Facebook, otros notaron detalles en los emojis de Microsoft, que tiene un extraño borde negro y en el emoji de Samsung, que pone el queso entre la lechuga y el tomate.