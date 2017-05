Empresas, libertad de expresión y Venezuela: La discusión que enfrentó a Navarro y Luksic

El magnate no se quedó callado y este domingo le respondió al ex parlamentario socialista.

Luego de que el empresario subrayara su interés en adquirir más medios de comunicación, el senador y precandidato presidencial Alejandro Navarro (PAIS) y Andrónico Luksic se enfrascaron en una discusión acerca de la hegemonía cultural y la libertad de expresión.

El viernes, Luksic -que en 2010 compró el 67 por ciento de Canal 13-, indicó que el lazo con las comunicaciones "me parece interesante, una vinculación que siempre es conveniente tener" y "me gustaría crecer, sí me gustaría comprar más radios", consignó La Tercera.

Tras esto, Navarro no dudó en tuitear y la tarde de este sábado -aprovechando que el magnate ha aumentado su presencia en Twitter- escribió que "es inaceptable" que "quiera comprar otro medio. La hegemonía cultural del empresariado viola la libertad que el mismo dice defender", dijo.

Es inaceptable que @aluksicc quiera comprar otro medio. La hegemonía cultural del empresariado viola la libertad que el mismo dice defender. — Alejandro Navarro (@senadornavarro) 29 de abril de 2017

Sin embargo, el empresario no se quedó callado y este domingo le respondió al ex parlamentario socialista y le dijo que "lo realmente inaceptable es que usted hable de 'libertad' y defienda con entusiasmo la represiva dictadura de (el presidente Nicolás) Maduro en Venezuela!!".

Senador, lo realmente inaceptable es que usted hable de "libertad" y defienda con entusiasmo la represiva dictadura de Maduro en Venezuela!! https://t.co/iLbmLdh4mk — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) 30 de abril de 2017

Horas después, Navarro disparó nuevamente contra Luksic: "Hablemos de Chile", dijo, "no te basta con tener el monopolio económico, ahora quieres el monopolio ideológico. Nada más dañino para la democracia", remató, para luego criticar "su afán de instrumentalizar la prensa a favor del empresariado".

Hablemos de 🇨🇱. No te basta con tener el monopolio económico, ahora quieres el monopolio ideológico. Nada más dañino para la democracia. https://t.co/ZCCaz9FOGF — Alejandro Navarro (@senadornavarro) 30 de abril de 2017