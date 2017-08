Facebook experimentó fallas en su servicio a nivel internacional

Durante la mañana de este sábado la red social Facebook experimentó varios problemas en sus servicios, dejando a varios usuarios sin poder entrar a la plataforma.

La red social quedó inaccesible mediante navegadores web, mientras que en móviles funciona de manera irregular.

Otra plataforma que tuvo problemas fue Instagram, compañía que pertenece a Facebook.

La falla de las redes sociales no solo ocurrió en Chile, si no que fue una caída de sistema a nivel global.

When facebook is down twitter gives us relaxation. #facebookisdown #Facebook