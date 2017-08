"Famosos chilenos explicando conceptos complejos": Los nuevos memes que son un hit en Facebook

Porque el ocio de los chilenos siempre es el despunte de la creatividad y la infinita diversión para el resto. Un nuevo fenómeno explotó este fin de semana en Facebook: la página "Chilean popular characters explaining complex things".

La exitosa fórmula es simple (o, en realidad, no tanto): combinar la idea de un meme con reconocidos personajes de la cultura popular chilena y sumarles un texto que explique conceptos en un aparatoso lenguaje.

Así, en las creativas imágenes se puede ver a "Kenita" Larraín explicando por qué la "sociedad es fálica", a la artista "Planta Carnívora" refiriéndose a "los modos de entender la poesía" o al "Mago" Valdivia planteando que los pueblos "se inclinan por interpretar literalmente sus propias figuras simbólicas".

La palabra "exitosa" de unos párrafos más arriba no es gratuita. La página fue creada el sábado pasado y ya acumula más de 38 mil "me gusta", hay fan pages de medios que no han logrado tener ese crecimiento en su audiencia contando meses de existencia.

Estas son algunas de las creaciones del llamativo espacio en Facebook: