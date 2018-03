La drástica decisión de Playboy por el escándalo de Facebook: No queremos ser cómplices

“Las guías de contenido y políticas corporativas de Facebook continúan contradiciendo nuestros valores”, con esa frase Cooper Hefner, hijo del fallecido fundador de Playboy, anunció la drástica decisión de la compañía en torno a la polémica por la filtración de datos de Facebook.

Siguiendo los pasos de Elon Musk, quien eliminó las páginas de SpaceX y Tesla de la red social; y la idea del cofundador de WhatsApp, quien pidió desinstalar la aplicación como parte del movimiento #DeleteFacebook; Playboy también borró sus cuentas oficiales en Facebook.

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE