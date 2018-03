Las primeras declaraciones de Mark Zuckerberg tras el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica

Luego que el fin de semana estallara el escándalo por la filtración de datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook a la consultora británica Cambridge Analytica, el fundador de la red social, Mark Zuckerberg, se refirió por primera vez al tema en una extensa publicación, dando a conocer "los pasos que ya hemos tomado y nuestros próximos pasos para abordar esta importante cuestión".

"Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos entonces no merecemos servirles. He estado trabajando para entender exactamente lo que pasó y cómo asegurarme de que esto no vuelva a suceder. La buena noticia es que las acciones más importantes para evitar que esto suceda de nuevo ya las tomamos hace años. Pero también hemos cometido errores, hay algo más que hacer, y tenemos que dar un paso adelante y hacerlo" afirmó.

Ante el escándalo, tomó fuerza un movimiento que pide a los usuarios borrar sus cuentas de Facebook y desinstalar la aplicación, al que incluso se sumó el cofundador de WhatsApp.

Zuckerberg entregó una cronología de lo ocurrido, responsabilizando al académico de la universidad de Cambridge Aleksandr Kogan, por crear la aplicación que compartió los datos de millones de usuarios con Cambridge Analytica.

"Está en contra de nuestras políticas para que los desarrolladores compartan datos sin el consentimiento de la gente, por lo que inmediatamente prohibimos la aplicación de Kogan desde nuestra plataforma, y exigimos que Kogan y Cambridge Analytica certificaran formalmente que habían eliminado todos los datos indebidamente adquiridos. Ellos proporcionaron estas certificaciones", señaló Zuckerberg.

Asimismo, aseguró que "esto fue una violación de la confianza entre Kogan, Cambridge Analytica y Facebook. Pero también fue una violación de la confianza entre Facebook y las personas que comparten sus datos con nosotros y esperan que nosotros lo protejamos. Tenemos que arreglar eso".

Zuckerberg anunció que investigarán todas las aplicaciones que accedieron a datos personales antes de los cambios actuales en la plataforma en 2014 y en caso de no colaborar los expulsarán. Del mismo modo, se volverán más restrictivos con las aplicaciones externas y serán más claros con los usuarios y los permisos que otorgan.

"Empecé Facebook, y al final del día soy responsable de lo que pasa en nuestra plataforma. Hablo en serio acerca de hacer lo que se necesita para proteger a nuestra comunidad. Si bien esta cuestión específica que involucra a Cambridge Analytica ya no debería suceder con nuevas aplicaciones, eso no cambia lo que pasó. Vamos a aprender de esta experiencia para asegurar más nuestra plataforma y hacer que nuestra comunidad sea más segura para todos", sentenció.

Zuckerberg aprovechó de anunciar que pronto dará una entrevista exclusiva a CNN donde se referirá más al tema.