¿Por qué Facebook está inundado de flores lila?

Este jueves 11 de mayo los usuarios de Facebook notaron un nuevo ícono en la sección de reacciones de la red social.

Se trató de una flor color lila que fue puesta junto a los ya clásicos "me gusta", "me enoja" y "me divierte". ¿Por qué la compañía de Mark Zuckerberg decidió implementar este ícono?

La flor fue creada por la plataforma para celebrar el Día Internacional de la Madre y tiene el objetivo de decir "¡Gracias!" a todas ellas.

Sin embargo, los usuarios de la red social comenzaron a utilizarla de manera desmedida en publicaciones que poco tenían que ver con el espíritu original de la nueva reacción.

Incluso, fue bautizada como "me enflorece", destando una serie de bromas en la red.

Por el momento Facebook no ha informado si "¡Gracias!" se mantendrá en el sistema o si solo será una medida temporal.