Joven con ganas de comer nuggets rompió récord de Twitter

Carter Wilkerson lo logró: el joven quería un año gratis de nuggets pollo de la cadena Wendy's, lo pidió en Twitter y recibió un desafío casi imposible. Si bien no llegó a los 18 millones de retuiteos que le habían pedido, pasó a la historia.

Carter llegó a 3,45 millones de retuits, superando al récord que detentaba Ellen Degeneres con su famosa foto de los Óscar. Su petición de comida se convirtió en el mensaje más repetido en la historia de la red social.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

Lo más notable fue la evolución que logró Wilkerson en su cuenta: el 1 de abril contaba con apenas 138 seguidores, mientras que ahora pasó los 100 mil, tiene una cuenta verificada y el #NuggsForCarter posee un emoji propio.

Wendys le dará a Carter una tarjeta por el precio equivalente a un año de nuggets y una donación de 100 mil dólares a la fundación Dave Thomas Foundation for Adoption, que era apoyada por el joven en su sitio nuggsforcarter.com.

Esta fue la felicitación de Wendy's:

.@carterjwm is now the most retweeted tweet of all-time. That’s good for the nuggets, and $100k to @DTFA. Consider it done. #nuggsforcarter pic.twitter.com/k6uhsJiP4E