Twitter habilitará los 280 caracteres para todos

Es definitivo: Los responsables de Twitter decidieron que habilitarán la posibilidad de escribir tuits de 280 caracteres para todas las cuentas de la red social.

A través de la cuenta oficial de la plataforma se publicó el mensaje que rezaba: "¡expandiremos el límite de caracteres! Queremos que comunicarse sea más fácil y rápido para todos".

"Más caracteres. Más expresión. Más de lo que está pasando", añadió el mensaje.

Un anuncio que se expandió a través del blog de la firma, donde entregaron más detalles de la marcha blanca que tuvo la modalidad y se especificó que "durante los primeros días de prueba mucha gente tuiteó mensajes de 280 caracteres porque era algo nuevo y novedoso, pero luego el comportamiento se normalizó".

"Vimos que cuendo la gente necesiba utilizar más de 140 caracteres, tuiteban de manera más fácil y recurrente".

"Pero aún más importante es que la gente tuiteó bao los 140 caracteres la mayor parte del tiempo y la brevedad de Twitter se mantuvo", según detalló la publicación.

