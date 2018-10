Youtube sufrió caída por largo rato generando sorpresa en redes sociales

Una tragedia para muchos se convirtió la caída por horas de Youtube, la popular plataforma de videos.

Desde la empresa dieron alguna vaga explicación, donde solo se limitaron a señalar que estaban haciendo todos los esfuerzos por restablecerlo.

Por eso, en Twitter fue trendic topic número 1 #YoutubeDown, donde diversos memes fueron parte de las bromas.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.