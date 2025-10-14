Apple anunció el lanzamiento del iPhone Air en China tras aprobación de sistema eSIM local

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, anunció que el nuevo iPhone Air saldrá a la venta en China continental el próximo 22 de octubre, coincidiendo con la entrada en vigor de los servicios de tarjetas electrónicas eSIM ofrecidos por las tres principales operadoras del país, reportó este martes el portal económico Yicai.

El dispositivo, con un precio inicial de 7.999 yuanes (1.120 dólares, 968 euros), será el primer modelo de la marca en China que solo admite eSIM, una tecnología que sustituye las tarjetas físicas por módulos digitales integrados en el teléfono.

Su lanzamiento llega después de que China Mobile, China Unicom y China Telecom, las principales operadoras del gigante asiático, recibieran la aprobación del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información para comenzar a ofrecer registros nacionales de usuarios eSIM.

El anuncio se produjo durante una transmisión en directo en Douyin, la versión china de TikTok, en la que Cook reapareció por primera vez desde la apertura de la tienda insignia de Apple en Douyin Mall el pasado agosto.

El ejecutivo participó también en un evento de la empresa de juguetes Pop Mart en Shanghái, donde recibió una figura conmemorativa del popular personaje Labubu y subrayó la conexión de Apple con la creatividad y el diseño local.

El iPhone Air, presentado en septiembre junto con la serie iPhone 17, es el modelo más delgado jamás lanzado por la compañía, con una pantalla de 6,5 pulgadas, un marco de titanio pulido y una sola cámara trasera de 48 megapíxeles.

Su diseño ultrafino, sin ranura para tarjeta SIM física, había retrasado su lanzamiento en China a la espera de la autorización para operar con eSIM, aprobada finalmente este mes.

Apple destacó que el nuevo modelo también incorpora una cámara frontal de 18 megapíxeles con sensor cuadrado, que permite cambiar automáticamente entre orientación vertical y horizontal, además de funciones de video dual para grabar con las cámaras frontal y trasera al mismo tiempo.

China, que representa el tercer mayor mercado global de Apple, es también una pieza clave en su cadena de suministro.

Pese a la creciente competencia local de marcas como Huawei y Xiaomi, Cook ha reiterado su compromiso de seguir ampliando la inversión y el desarrollo tecnológico en el país.