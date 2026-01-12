Astronautas chinos realizan entrenamientos clave y experimentos en estación espacial

La tripulación de la nave Shenzhou-21, actualmente a bordo de la estación espacial Tiangong de China, completó recientemente una serie de ejercicios de entrenamiento cruciales y experimentos científicos avanzados, sentando una base sólida para futuras misiones y descubrimientos científicos.

Un informe en video del Grupo de Medios de China mostró a los astronautas participando en simulacros completos, incluyendo encuentro y acoplamiento controlados de forma remota, procedimientos de rescate médico y entrenamiento de evacuación de emergencia, los cuales fueron efectuados la semana pasada.

Estas actividades están diseñadas para mejorar la competencia operativa de la tripulación y sus capacidades de respuesta ante emergencias durante su prolongada estancia en órbita.

Según el informe, para el entrenamiento de acoplamiento a control remoto, los astronautas practicaron usando dispositivos de control manual para simular el delicado proceso de guiar una nave espacial. El ejercicio médico se centró en familiarizar a la tripulación con la ubicación y operación del equipo médico, revisando los protocolos para asegurar la preparación ante posibles incidentes de salud.

Cabe destacar que el equipo realizó un simulacro de evacuación de emergencia, simulando un escenario de incendio que requería una salida rápida del módulo de la estación.

Más allá del entrenamiento, la tripulación hizo avances significativos en varios proyectos de investigación científica. En el campo de la medicina espacial, los astronautas utilizaron cascos de realidad virtual y equipos de electroencefalografía para realizar estudios sobre la coordinación ojo-cerebro.

Esta investigación tiene como objetivo analizar los patrones y cambios en las señales de control cerebral de los astronautas bajo condiciones de ingravidez, lo que podría contribuir al desarrollo de futuras tecnologías de interacción cerebro-computadora.

Simultáneamente, el estudio óptico "in situ" de la electroquímica de baterías de iones de litio avanzó sin contratiempos. Se espera que los hallazgos proporcionen un apoyo teórico vital para el desarrollo de baterías de iones de litio más fiables y eficientes para futuras misiones de exploración espacial.

La Shenzhou-21 fue lanzada desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan el 31 de octubre de 2025. Posteriormente, las tripulaciones de Shenzhou-21 y Shenzhou-20 llevaron a cabo la séptima transferencia orbital en la historia del programa espacial de China. El 9 de diciembre, los tripulantes de Shenzhou-21 completaron la primera serie de actividades extravehiculares de su misión.