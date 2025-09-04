Fabricantes chinos de pantallas superan por primera vez el 50% de las ventas globales

Los fabricantes chinos de pantallas aglutinaron en el primer semestre más de la mitad de la facturación global del sector por primera vez, según un informe de la consultora Cinno citado hoy por el portal de noticias económicas local Yicai.

Entre enero y junio, las firmas chinas de ese sector obtuvieron unos ingresos combinados de unos 29.300 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 7%.

Además, su cuota de mercado a nivel global pasó del 48,8% al 52,1%, superando a Corea del Sur (del 33,2% al 30%) o a Japón (del 4,2% al 3,5%).

Por el momento, reconoce el informe, la surcoreana Samsung sigue liderando el sector en materia de beneficios operativos, aunque con un menor margen sobre firmas chinas como TCL CSOT o BOE.

Esta última, con una facturación de 14.200 millones de dólares, es la única china a la que Cinno sitúa a la misma altura que la mencionada Samsung o que la también surcoreana LG en cuanto a capacidad de generar ingresos.