Internet satelital: China fija hoja de ruta para acelerar su desarrollo en la próxima década

China anunció nuevas directrices para promover el desarrollo de la industria de comunicación satelital, con el objetivo de consolidar su transformación en una potencia manufacturera, digital y cibernética.

El Ministerio de Industria y Tecnología Informática presentó este miércoles un plan que apunta a optimizar el acceso empresarial, estimular la innovación en el sector espacial comercial y abrir paso a nuevos motores de productividad.

Objetivos a largo plazo

De acuerdo con el documento, para 2030 se espera:

Mejorar el sistema de gestión, políticas y regulaciones de la comunicación satelital.

Impulsar el desarrollo integrado de infraestructura, cadenas de suministro, estándares técnicos y cooperación internacional.

Superar los 10 millones de usuarios de comunicación satelital, especialmente a través de la conexión directa de teléfonos móviles con satélites.

Internet satelital de órbita baja

Las directrices también destacan el apoyo al desarrollo acelerado de internet satelital de órbita baja, considerado clave para mejorar la conectividad en zonas rurales y apartadas. Este avance tendrá un impacto directo en sectores como la agricultura, el transporte, la energía y la administración urbana.

Además, se fomentará la integración de la comunicación satelital con tecnologías emergentes, incluyendo el internet industrial, las redes de vehículos conectados y la comunicación aérea.

El plan enfatiza la apertura a la participación de empresas privadas en el mercado, alentando la exploración de nuevos modelos de negocio en telecomunicaciones espaciales. También contempla la construcción de un sistema de estándares abiertos y un ecosistema industrial colaborativo.