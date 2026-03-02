Xiaomi expone prototipo de hipercoche eléctrico creado para saga videojuegos Gran Turismo

La multinacional tecnológica china Xiaomi presentó este lunes en el MWC, el evento mundial de referencia de las tecnologías móviles, un prototipo de hipercoche eléctrico, denominado Vision GT, que ha creado para la franquicia de videojuegos Gran Turismo.

Xiaomi exhibe en su estand en el MWC este vehículo futurista de color gris y aspecto aerodinámico que cuenta con una cabina para el conductor en forma de lágrima y una con una luz trasera en forma de halo.

"Es un hiperdeportivo eléctrico creado para el videojuego. Se trata de un coche conceptual y de momento se queda en eso. No está previsto que se vea en la calle", explicó a EFE el gerente de capacitación de Xiaomi en España, Javier Rubio.

La compañía china también muestra en la edición de este año del MWC, que abrió sus puertas este lunes, el SU7 Ultra, la versión deportiva de un coche que sí comercializa.

Fuentes de Xiaomi, que además de fabricar teléfonos celulares o televisores debutó en el negocio de la automoción en 2024 con el lanzamiento de la berlina eléctrica SU7, recordaron a EFE que la marca china ya anunció recientemente que preveía entrar en Europa a partir de 2027, pero subrayaron que todavía no hay más detalles de esa decisión.

Xiaomi se ha propuesto vender más de medio millón de coches este año y cuenta con modelos eléctricos como el YU7 o el SU7.