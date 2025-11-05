Alejandra Herrera celebra desde China el éxito de la primera teleserie vertical chilena

La actriz chilena Alejandra Herrera celebró desde Chengdú, China, el éxito de "Mi boda es una trampa", la primera teleserie vertical chilena, que a un mes de su estreno supera los 12 millones de visualizaciones en redes sociales.

La mininovela, producida por Canal 13, fue pensada para verse en teléfonos móviles y plataformas como Instagram, TikTok y Facebook.

"Mi boda es una trampa" es la primera teleserie vertical producida en Chile y forma parte del auge de las llamadas mininovelas o ficciones cortas diseñadas para consumo rápido en redes sociales.

La historia narra el conflicto sentimental de Magdalena Grajales (Catalina Silva), una mujer de campo que ve su vida cambiar cuando reaparece su antiguo amor Rodrigo Duarte (Matías Assler). El reencuentro revela engaños y tensiones con su prometido y su círculo cercano.

La producción fue dirigida por César Opazo, con guiones de Jaime Morales, y contó con el trabajo del equipo dramático del canal.

Alejandra Herrera y el puente con China

Herrera participa con un rol especial como "Alexis Opazo", en un guiño a su personaje icónico de "Adrenalina". La actriz grabó sus escenas en agosto y en septiembre se trasladó a China, donde actualmente vive en la ciudad de Chengdú junto a su esposo, el actor Matías Stevens, quien trabaja como docente.

"Pensar que todo partió acá, en China... es una puerta nueva e innovadora para los artistas. Qué bueno que le fue bien", destacó a Canal 13 desde el gigante asiático.

En China, el formato de dramas verticales se consolidó durante los últimos años como un contenido popular en plataformas móviles, fenómeno que ahora comienza a expandirse a América Latina.

Vida y aprendizaje en Chengdú

La actriz comentó que su llegada a China ha significado "una mezcla entre sabiduría milenaria y alta tecnología". Ha visitado templos, museos y ciudades del interior, describiendo la experiencia como una oportunidad cultural que la ha sorprendido constantemente.

Mientras se adapta a su nueva vida, sigue observando el impacto de "Mi boda es una trampa" a distancia, que puedes ver en el instagram @mininovelas13, en Tik Tok, Youtube Shorts y Facebook.