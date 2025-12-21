Año dorado: taquilla de películas animadas alcanzó récord en China

La taquilla de películas animadas de China superó los 25.000 millones de yuanes (unos 3.540 millones de dólares) en 2025, lo que representa el año de mayor recaudación de la historia de este género en el país, según datos de las plataformas de venta de entradas en línea.

Entre los estrenos de animación de este año, "Ne Zha 2" encabezó la taquilla, seguida de "Zootopia 2" y "Nobody", que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.