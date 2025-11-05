Dragones y leyendas de China protagonizan nuevo E-Club cultural del Confucio Santo Tomás
El encuentro online explorará el simbolismo y la tradición detrás de mitos chinos que siguen presentes en festividades y costumbres actuales.
El Instituto Confucio Santo Tomás realizará una nueva edición del E-Club Chino el este miércoles a las 18:30 horas, en modalidad online, para acercar al público latinoamericano a la riqueza de la mitología china, su simbolismo y su influencia cultural contemporánea.
La sesión será abierta y gratuita, con transmisión vía Zoom y Facebook Live.
La actividad estará encabezada por Andrea Mella, coordinadora de Cultura de la Fundación CLEC, máster internacional en Historia y Cultura China, quien guiará el recorrido por relatos ancestrales, héroes y criaturas míticas presentes en el imaginario chino.
Durante el encuentro, se revisarán historias como:
La mitología china no solo relata aventuras de dioses y criaturas fantásticas: también moldea valores sociales, costumbres familiares y celebraciones en China y otras comunidades del mundo.
Muchas de estas historias han influido en:
Para el público chileno, este tipo de actividades permite comprender cómo la cultura china se expresa en la vida diaria, conectando su pasado milenario con prácticas actuales.