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Efecto China: La riqueza cultural y étnica de "Guizhou Colorido"

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En un nuevo capítulo de Efecto China, esta semana abordaremos la riqueza cultural y étnica del gigante asiático a propósito del espectáculo "Guizhou Colorido", presentado en Chile por la Fundación CorpArtes. Sobre este tema conversaremos con Verónica Xu, agregada cultural de la Embajada de China en Chile.

Además, analizamos las oportunidades de intercambio económico entre Chile y Hong Kong junto a Natalia Arcos, directora internacional de ProChile, en el marco de un evento comercial que busca fortalecer los vínculos entre ambos territorios.

En la cápsula del Instituto Confucio Santo Tomás, esta semana hablamos de cómo la innovación y la ciencia se han convertido en herramientas clave para el prestigio y la proyección global de China.

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