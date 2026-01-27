Síguenos:
El poder de los números en China: ¿Por qué el 8 es fortuna y el 4 un tabú?

Publicado:
En China, los números tienen "personalidad". No se trata de matemáticas, sino de simbolismo puro arraigado en el idioma. Según explicó Carla Morales Vallejos, experta del Instituto Confucio Santo Tomás, en el programa Efecto China, la importancia de las cifras reside en su pronunciación: "En chino, muchas palabras suenan similares entre sí. Entonces, los números adquieren significado por su pronunciación. Por ejemplo, si un número suena parecido a una palabra positiva, se vuelve auspicioso; pero si suena parecido a algo negativo, se evita".

