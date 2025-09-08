Exposición de Venturelli llega a Antofagasta por los 55 años de relaciones entre Chile y China

La embajada de China en Chile, el Instituto Confucio Santo Tomás (ICST) y la fundación José Venturelli presentarán esta semana la exposición "La huella de José Venturelli en 55 años de amistad entre Chile y China" en Antofagasta.

La ceremonia se realizará en el Auditorium El Mercurio, ubicado en Manuel Antonio Matta #2112, y contará con la participación de autoridades locales, representantes diplomáticos y la familia del artista.

La exposición se realizará el 11 de septiembre a las 11:00 horas.

Una obra en diálogo con Chile y China

La exposición reúne 35 obras entre reproducciones y fotografías, organizadas en tres ejes:

Memoria y clamor de un pueblo

Retratos de pueblos hermanos

Paisajes al encuentro

Estas piezas reflejan el compromiso social de Venturelli, su visión sobre la fraternidad entre naciones y la conexión del ser humano con la naturaleza.

La muestra permanecerá un mes en Antofagasta, en la sede Santo Tomás ubicada en Avenida Iquique #3991, con entrada gratuita para todo público.

Este recorrido forma parte de una itinerancia nacional que ya pasó por Copiapó en julio y continuará en:

Viña del Mar: 30 de septiembre

Valdivia: 7 de octubre

Santiago: 26 de noviembre

Cada sede albergará la exposición durante aproximadamente un mes, consolidando el vínculo entre arte y diplomacia cultural.

José Venturelli (1924-1988) fue un pintor y muralista chileno con una estrecha relación con China, país donde vivió, trabajó y desarrolló una parte importante de su obra.

Su legado artístico es considerado un puente cultural que fortaleció las relaciones bilaterales, hoy conmemoradas en el marco de los 55 años de relaciones diplomáticas entre Chile y China.