Guizhou Colorido en Chile: comenzó venta de entradas para show inédito en Latinoamérica

Comenzó oficialmente la venta de entradas para "Guizhou Colorido", espectáculo de danza y canto tradicional chino que debutará en Chile y Latinoamérica con una única función programada para el 12 de junio.

El evento, del que Efecto China de Cooperativa es media partner, se realizará en el Teatro CA660 de la Fundación CorpArtes, en Las Condes, y marca la primera presentación en el país de la Compañía Provincial de Danza y Canto de Guizhou.

Un espectáculo con más de mil funciones en el mundo

"Guizhou Colorido" es una puesta en escena que reúne música, danza y elementos rituales provenientes de distintas minorías étnicas de la provincia de Guizhou, ubicada en el suroeste de China.

Con más de mil presentaciones internacionales, el espectáculo destaca por su enfoque en la transmisión de tradiciones ancestrales, incluyendo vestuarios típicos, coreografías simbólicas y una fuerte conexión con la naturaleza.

En escena participarán cerca de 20 artistas, quienes viajarán miles de kilómetros para presentar una propuesta que combina historia, espiritualidad y expresiones culturales poco conocidas en Occidente.

Coordenadas del evento

La función está programada para el:

Fecha: 12 de junio

Hora: 20:00 horas

Lugar: Teatro CA660, Las Condes, Santiago

Las entradas se pueden adquirir en www.corpartes.cl y los valores van desde los 28.000 pesos hasta los 67.000 pesos, más cargo por servicio. Hay descuentos desde 15% para estudiantes, tercera edad y convenios. Las entradas en preventa están con un 20% de descuento hasta agotar stock por sector.

Alianza cultural entre China y Chile

El evento es organizado en conjunto por Fundación CorpArtes, la Compañía Provincial de Danza y Canto de Guizhou y la Embajada de la República Popular China en Chile.

Esta colaboración busca acercar al público chileno a expresiones culturales tradicionales de China, en un contexto de creciente intercambio artístico entre ambos países.

"Es muy valioso realizar esta alianza con la Embajada de China en Chile, que nos permite presentar por primera vez en nuestro país este gran espectáculo. 'Guizhou Colorido' acercará a nuestro público a la cultura china y sus tradiciones, a través de la danza, la música, sus vestimentas y emocionantes relatos, en una experiencia de nivel mundial que podrán vivir en el Teatro CA660", señaló José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

"Esta actividad se lleva a cabo por invitación de la Fundación CorpArtes, con motivo de tender puentes de amistad a través del arte, y promover el aprendizaje mutuo entre ambos países en ámbitos como las culturas étnicas, así como la conservación y difusión del patrimonio cultural inmaterial. Tanto Chile como China poseen ricos patrimonios y profundas tradiciones culturales", destacó la Embajada de China en Chile.

"Esta gira no solo es una exhibición artística, sino también un diálogo entre dos civilizaciones ancestrales. Esperamos aprovechar esta oportunidad para profundizar los intercambios y la cooperación entre las comunidades étnicas de ambos países en ámbitos como la música y la danza, la artesanía tradicional y las industrias culturales y creativas, escribiendo juntos un nuevo capítulo de amistad entre ambos países", agregó la misión diplomática en Santiago.