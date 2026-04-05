Guizhou Colorido en Chile: comienza venta de entradas para show inédito en Latinoamérica

Desde este lunes a las 19:00 horas comienza oficialmente la venta de entradas para "Guizhou Colorido", espectáculo de danza y canto tradicional chino que debutará en Chile y Latinoamérica con una única función programada para el 12 de junio.

El evento se realizará en el Teatro CA660 de la Fundación CorpArtes, en Las Condes, y marca la primera presentación en el país de la Compañía Provincial de Danza y Canto de Guizhou.

Un espectáculo con más de mil funciones en el mundo

"Guizhou Colorido" es una puesta en escena que reúne música, danza y elementos rituales provenientes de distintas minorías étnicas de la provincia de Guizhou, ubicada en el suroeste de China.

Con más de mil presentaciones internacionales, el espectáculo destaca por su enfoque en la transmisión de tradiciones ancestrales, incluyendo vestuarios típicos, coreografías simbólicas y una fuerte conexión con la naturaleza.

En escena participarán cerca de 20 artistas, quienes viajarán miles de kilómetros para presentar una propuesta que combina historia, espiritualidad y expresiones culturales poco conocidas en Occidente.

Coordenadas del evento

La función está programada para el:

Fecha: 12 de junio

Hora: 20:00 horas

Lugar: Teatro CA660, Las Condes, Santiago

La venta de entradas se habilita este lunes 6 de abril a las 19:00 horas.

Alianza cultural entre China y Chile

El evento es organizado en conjunto por Fundación CorpArtes, la Compañía Provincial de Danza y Canto de Guizhou y la Embajada de la República Popular China en Chile.

Esta colaboración busca acercar al público chileno a expresiones culturales tradicionales de China, en un contexto de creciente intercambio artístico entre ambos países.